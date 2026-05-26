Путин: продукция крупных российских IT-компаний востребована в Казахстане

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Инновационная продукция крупных российских IT-компаний пользуется спросом на рынке Казахстана. На это указал президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии его госвизита в Казахстан.
«Весьма востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских айти-компаний», — подчеркнул президент.
В числе совместно реализуемых проектов — внедрение самых современных цифровых платформ и решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, в сферах промышленности и сельского хозяйства, логистики и транспорта, государственного и муниципального управления, налогообложения, образования и медицины, перечислил глава государства.