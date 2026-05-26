Глава Минфина Азербайджана заявил о работе над снижением зависимости от нефти

БАКУ, 26 мая. /ТАСС/. Азербайджан планирует к 2030 году сократить долю доходов от нефти в госбюджете страны с 48% до 30%. Об этом заявил министр финансов страны Сахиль Бабаев в интервью государственному информационному агентству АзерТАдж.
«Мы будем серьезно работать над тем, чтобы поэтапно снизить зависимость государственного бюджета Азербайджана от нефти. Если в прошлом году доля нефти в государственном бюджете составляла 48%, то, по нашим прогнозам, в текущем году этот показатель по фактическому исполнению снизится до 42−43%. К 2030 году планируется снизить эту цифру до 30%. Это очень серьезное изменение в структуре госбюджета: всего за пять лет показатель снижается с 48 до 30%, и уже 70% государственного бюджета будут обеспечиваться за счет ненефтяных доходов», — подчеркнул глава Минфина.
По его словам, в настоящее время 92% текущих расходов страны покрываются за счет ненефтяных доходов. «Мы планируем к 2030 году довести этот показатель до 102%. То есть, в случае любого кризиса наши ненефтяные доходы смогут полностью покрывать текущие расходы, и это станет одним из главных направлений обеспечения нашей устойчивости», — добавил Бабаев.
Он сообщил, что в 2025 году трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана, где аккумулируются средства от реализации нефтегазовых контрактов, в государственный бюджет составил $8,5 млрд, а в текущем году сократится до $7,5 млрд. К 2030 году планируется довести его до $5,5 млрд. «Таким образом, мы существенно сокращаем объем трансфертов», — подчеркнул азербайджанский министр.