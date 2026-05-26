Глава Минфина Азербайджана заявил о работе над снижением зависимости от нефти

«Мы будем серьезно работать над тем, чтобы поэтапно снизить зависимость государственного бюджета Азербайджана от нефти. Если в прошлом году доля нефти в государственном бюджете составляла 48%, то, по нашим прогнозам, в текущем году этот показатель по фактическому исполнению снизится до 42−43%. К 2030 году планируется снизить эту цифру до 30%. Это очень серьезное изменение в структуре госбюджета: всего за пять лет показатель снижается с 48 до 30%, и уже 70% государственного бюджета будут обеспечиваться за счет ненефтяных доходов», — подчеркнул глава Минфина.