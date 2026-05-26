В Смоленской области провели работы по севу яровых культур на площади более 114 тыс. га

МОСКВА 27 мая. /ТАСС/. Работы по севу яровых культур в Смоленской области проведены на площади 114,4 тыс. гектаров, что на 14,5% превышает показатель прошлого года. Общая площадь яровых посевов в 2026 году в Смоленской области составит почти 180 тыс. гектаров, сообщил в своем канале в «Максе» глава региона Василий Анохин.
По информации Анохина, план сева в регионе выполнен более чем на 62%. «Лидерами по темпам проведения работ являются Починковский муниципальный округ, где план практически выполнен, Велижский муниципальный округ — почти 77% и Руднянский округ — 73%», — отметил он.
Как сообщил глава региона, площадь высаженного картофеля превышает 1 000 гектаров, что составляет почти 60% от плана, а также на 10% выше уровня прошлого года. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 66 тыс. гектаров.