В Смоленской области провели работы по севу яровых культур на площади более 114 тыс. га

МОСКВА 27 мая. /ТАСС/. Работы по севу яровых культур в Смоленской области проведены на площади 114,4 тыс. гектаров, что на 14,5% превышает показатель прошлого года. Общая площадь яровых посевов в 2026 году в Смоленской области составит почти 180 тыс. гектаров, сообщил в своем канале в «Максе» глава региона Василий Анохин.