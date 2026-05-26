Собянин: компании Москвы заключили контракты в сфере видеоигр на 1 млрд рублей

Мэр также сообщил, что в апреле в Бразилии прошли Фестиваль московских игр и бизнес-миссия с участием 10 российских компаний. По итогам мероприятий было подписано соглашение с Brasilia Game Hub. Кроме того, в проработке находятся еще 15 контрактов между столичными компаниями и бразильскими партнерами.