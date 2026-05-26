Собянин: компании Москвы заключили контракты в сфере видеоигр на 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Столичные компании за прошлый год заключили контракты с зарубежными партнерами в сфере видеоигр на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Только за прошлый год столичные компании заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 1 млрд рублей. Можно сказать без преувеличения, что теперь наш город — среди мировых центров разработки видеоигр», — написал мэр в своем канале в «Максе».
По его словам, развитию индустрии способствовало открытие Московского кластера видеоигр и анимации в Сколково. На площадке полного цикла работают более 50 видеоигровых и анимационных студий, которые разрабатывают почти 170 проектов для российского и зарубежного рынков.
Собянин отметил, что кластер оснащен передовым оборудованием и не имеет мировых аналогов. Там проходят крупные российские и международные мероприятия, в том числе Московская международная неделя видеоигр, «Киберсубботы», турниры и отраслевые конференции. Всего организовано более 60 мероприятий, которые посетили свыше 50 тыс. человек.
Мэр также сообщил, что в апреле в Бразилии прошли Фестиваль московских игр и бизнес-миссия с участием 10 российских компаний. По итогам мероприятий было подписано соглашение с Brasilia Game Hub. Кроме того, в проработке находятся еще 15 контрактов между столичными компаниями и бразильскими партнерами.