Международный арбитраж отклонил иск MOL к Хорватии из-за INA

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров отклонил иск венгерского энергетического концерна MOL против Хорватии по спору вокруг компании INA и обязал выплатить Загребу расходы на судебные и административные издержки в размере €775 тыс.
«Окончательным решением от 26 мая 2026 года арбитражный трибунал полностью отклонил иск MOL против Республики Хорватия, а также любые другие иски, и обязал MOL выплатить ответчику, Республике Хорватия, арбитражные и административные расходы на ведение дела в размере 775 000 евро с учетом процентов», — сообщила пресс-служба прокуратуры Хорватии.
MOL утверждала, что Загреб нарушил контракт, согласно которому хорватская сторона должна была принять на себя убыточную часть газовых операций компании INA. В качестве компенсации в венгерском концерне требовали возмещения в размере €36,1 млн, или же покрытия убытков для INA в размере €91,1 млн.
INA является крупнейшей нефтегазовой компанией Хорватии. Она была основана в 1964 году. 49,08% ее акций принадлежит концерну MOL.