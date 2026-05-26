Экономист Иванова-Швец призвала сократить рабочую неделю в России на один час

Экономист объяснила, почему стоит пересмотреть продолжительность рабочей недели в стране.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили сократить продолжительность рабочей недели на один час. С инициативой выступила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По мнению эксперта, можно не только сократить часы работы, но и оставить ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 дней. Подобные примеры есть, в многих странах рабочая неделя короче, чем в России. А вот продолжительность отдыха у нас достаточно высока.

Однако, отметила Людмила Иванова-Швец, при оценке баланса между трудом и отдыхом важно учитывать не только длительность отпуска, но и общее количество отработанных человеко-часов в течение года.

Россия по этому показателю входит в первую десятку в мире, высокие результаты обеспечивает как раз 40-часовая рабочая неделя.

— Отсюда и такой разрыв: мы трудимся интенсивнее и больше отдыхаем. В других государствах ритм более размеренный — там работают меньше и число дней отдыха также меньше, — отметила она в беседе с NEWS.ru.

У подобного соотношения часов работы и отдыха есть минус — продолжительный отпуск снижает темп работы и требует длительной адаптации к рабочим обязанностям.