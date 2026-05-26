Автоэксперт Мольков: штрафы и долги по налогам помешают получению автокредита

Автоэксперт Дмитрий Мольков назвал неочевидные причины, которые могут привести к отказу в получении автокредита.
Оказывается, на одобрение влияют неоплаченные штрафы и налоги. Чтобы увеличить шансы на положительное решение банка, нужно заранее позаботиться о снижении личной долговой нагрузки.
В 2026 году банки стали активнее проверять доходы потенциального заемщика, запрашивать официальные подтверждения — это справки 2-НДФЛ и выписки со счетов.
Поможет улучшить процент одобряемости закрытие ненужных кредитных карт и мелких займов.
— Также банк может отказать, если ежемесячный платеж по займу превышает половину дохода. Причинами для отказа являются и недостоверные сведения в анкете или наличие непогашенных долгов по налогам и штрафам, — сказал Мольков в беседе с NEWS.ru.
Для заключения кредитного договора потребуется паспорт РФ и водительское удостоверение. А машина, скорее всего, будет находиться в залоге у банка до полного погашения кредита.