Силуанов рассказал о задачах по увеличению капитализации фондового рынка РФ

Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу, согласно которой уже к 2030 году капитализация фондового рынка страны должна достичь 66% от ВВП. По оценке главы Минфина РФ Антона Силуанова, задача оказалась довольно амбициозной. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Коммерсант».
«Суммарная капитализация рынка складывается из капитализации каждой отдельной компании, которая, в свою очередь, определяется решениями миллионов инвесторов. По сути, мы пытаемся повлиять на поведение огромного количества компаний и инвесторов одновременно», — пояснил Силуанов.
Министр подчеркнул, что главная цель заключается в формировании эффективного, глубокого и ликвидного фондового рынка в России. По его словам, такой рынок позволит россиянам приумножать собственные средства, а компании — привлекать капитал для инвестиций.
«Самое главное в этой работе — обеспечить последовательность наших действий. Именно на этом строится доверие к фондовому рынку, а доверие — это ключевой фактор в оценке инвесторами его зрелости», — подчеркнул глава Минфина.
