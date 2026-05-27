Силуанов рассказал о задачах по увеличению капитализации фондового рынка РФ

Планируется, что капитализация фондового рынка России достигнет 66% от ВВП.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу, согласно которой уже к 2030 году капитализация фондового рынка страны должна достичь 66% от ВВП. По оценке главы Минфина РФ Антона Силуанова, задача оказалась довольно амбициозной. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Коммерсант».

«Суммарная капитализация рынка складывается из капитализации каждой отдельной компании, которая, в свою очередь, определяется решениями миллионов инвесторов. По сути, мы пытаемся повлиять на поведение огромного количества компаний и инвесторов одновременно», — пояснил Силуанов.

Министр подчеркнул, что главная цель заключается в формировании эффективного, глубокого и ликвидного фондового рынка в России. По его словам, такой рынок позволит россиянам приумножать собственные средства, а компании — привлекать капитал для инвестиций.

«Самое главное в этой работе — обеспечить последовательность наших действий. Именно на этом строится доверие к фондовому рынку, а доверие — это ключевой фактор в оценке инвесторами его зрелости», — подчеркнул глава Минфина.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Антон Силуанов заявил, что Россия уверенно держит одни из самых низких показателей государственного долга среди всех стран «Большой двадцатки».

Антон Силуанов: биография министра финансов России
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
