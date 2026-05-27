Силуанов: причина корректировки параметров бюджета — изменение макроусловий

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал причины, которые приводят к корректировкам параметров бюджета страны. Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсант».
Он заявил, что главным условием являются изменения в макроусловиях относительно ранее планировавшихся. Также к причинам корректировок бюджета относится и концентрация ресурсов на новых приоритетных направлениях.
«При этом Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам», — подчеркнул глава Минфина РФ.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Силуанов ожидает пополнение российского бюджета на 200 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря повышению стоимости нефти и золота на мировых рынках.