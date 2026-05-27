Родригес объявила о реорганизации правительства Венесуэлы

КАРАКАС, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о реорганизации правительства боливарианской республики.
«Я назначаю вице-президента по вопросам социального и территориального социализма Венесуэлы Эктора Родригеса уполномоченным президента по реструктуризации и реорганизации правительства, созданию новой структуры правительства, адаптированной к новой реальности Венесуэлы», — сообщила Родригес на заседании совета министров, которое транслировал телеканал Venezolana de Television. Она подчеркнула, что «Венесуэла возрождается на основе своей идентичности и истории борьбы за свободу».
Родригес отметила, что участие в работе по реорганизации правительства примет вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес. По распоряжению уполномоченного президента, в течение 90 дней совету министров должен быть представлен доклад об обновлении и реструктуризации правительства Венесуэлы.