Родригес объявила о реорганизации правительства Венесуэлы

Уполномоченный президент боливарианской республики отметила, что новая структура адаптирована к текущей реальности в стране.

КАРАКАС, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о реорганизации правительства боливарианской республики.

«Я назначаю вице-президента по вопросам социального и территориального социализма Венесуэлы Эктора Родригеса уполномоченным президента по реструктуризации и реорганизации правительства, созданию новой структуры правительства, адаптированной к новой реальности Венесуэлы», — сообщила Родригес на заседании совета министров, которое транслировал телеканал Venezolana de Television. Она подчеркнула, что «Венесуэла возрождается на основе своей идентичности и истории борьбы за свободу».

Родригес отметила, что участие в работе по реорганизации правительства примет вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес. По распоряжению уполномоченного президента, в течение 90 дней совету министров должен быть представлен доклад об обновлении и реструктуризации правительства Венесуэлы.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
