Папа Римский стал одним из первых водителей полностью электрической Ferrari

РИМ, 27 мая. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия Luce голубоватого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо, видео разместила газета La Repubblica.
Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали Папе о новом автомобиле. «Это — первый четырехдверный автомобиль [Ferrari]?» — поинтересовался понтифик, садясь за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль.
Первый электрокар Ferrari был представлен 26 мая, акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно €5 млрд. Как подсчитала газета Corriere della Sera, это соответствует стоимости примерно 9 тыс. новых автомобилей, чья стоимость составляет €550 тыс. Как отмечает издание, это несколько выше, чем цена самой дорогой традиционной Ferrari, которая не превышает €460 тыс. В компании в любом случае не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом.
По мнению бывшего президента Ferrari Луки ди Монтедземоло, руководившего и командой на «Формуле-1», таким продуктом компания рискует разрушить легенду. Он выразил надежду, что с электрокара снимут эмблему Ferrari — гарцующего жеребца.