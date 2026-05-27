Папа Римский стал одним из первых водителей полностью электрической Ferrari

Первый электрокар Ferrari был представлен 26 мая, акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно €5 млрд. Как подсчитала газета Corriere della Sera, это соответствует стоимости примерно 9 тыс. новых автомобилей, чья стоимость составляет €550 тыс. Как отмечает издание, это несколько выше, чем цена самой дорогой традиционной Ferrari, которая не превышает €460 тыс. В компании в любом случае не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом.