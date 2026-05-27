Volvo Cars получила разрешение на продолжение импорта в США

СТОКГОЛЬМ, 27 мая. /ТАСС/. Автопроизводитель Volvo Cars получил специальное разрешение властей США на продолжение импорта в стране.
Компания сообщила, что это решение «стало результатом конструктивных обсуждений с Министерством торговли США и другими представителями США корпоративного управления, технологий и безопасности данных Volvo Cars». Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком для компании, отмечено в пресс-релизе.
Угроза остановки импорта в отношении Volvo появилась после принятия нового американского закона, который запретит использование китайских технологий в автомобилях по соображениям безопасности. Крупнейшим владельцем Volvo Cars является китайская компания Geely.
Как заявил в интервью газете G? teborgs-Posten министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса, «это невероятно важная новость для всей Швеции, так как “разрешение Volvo продолжать продажи автомобилей в США буквально спасло рабочие места”.
В 2025 году компания отметила 70-летие своего присутствия в США.