Volvo Cars получила разрешение на продолжение импорта в США

Американский рынок является одним из крупнейших для компании, говорится в пресс-релизе Volvo.

СТОКГОЛЬМ, 27 мая. /ТАСС/. Автопроизводитель Volvo Cars получил специальное разрешение властей США на продолжение импорта в стране.

Компания сообщила, что это решение «стало результатом конструктивных обсуждений с Министерством торговли США и другими представителями США корпоративного управления, технологий и безопасности данных Volvo Cars». Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком для компании, отмечено в пресс-релизе.

Угроза остановки импорта в отношении Volvo появилась после принятия нового американского закона, который запретит использование китайских технологий в автомобилях по соображениям безопасности. Крупнейшим владельцем Volvo Cars является китайская компания Geely.

Как заявил в интервью газете G? teborgs-Posten министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса, «это невероятно важная новость для всей Швеции, так как “разрешение Volvo продолжать продажи автомобилей в США буквально спасло рабочие места”.

В 2025 году компания отметила 70-летие своего присутствия в США.

