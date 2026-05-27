Торгпред США: пошлины на товары из Китая будут выше, чем на импорт других стран

Джеймисон Грир отметил, что американская сторона считает КНР «источником серьезных проблем».

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир считает, что американские власти всегда будут устанавливать более высокие пошлины на товары из Китая, чем на поставки из других стран.

«Как я полагаю, пошлины в среднем всегда будут выше на то, что поступает из Китая», — сказал он, выступая 26 мая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. Грир в связи с этим отметил, что американская сторона считает Китай «источником некоторых из наиболее серьезных проблем» для себя, которые касаются, в частности, якобы имеющегося у КНР «переизбытка производственных мощностей», а также торгового дефицита США. Грир добавил, что Вашингтон может ввести дополнительные тарифы на товары из Китая «в зависимости от итогов различных расследований».

Вместе с тем Грир подчеркнул, что действующая вашингтонская администрация «по большей части» отказалась от попыток добиться от властей Китая изменения экономической модели. «Мы просто смирились с тем фактом, что не будет каких-то гигантских всеобъемлющих реформ того, как работает китайская политическая система, включая все эти экономические составляющие, — пояснил он. — Но мы можем обеспечить определенное регулирование в торговле».

Говоря о подходе вашингтонской администрации к торговле с другими государствами, Грир также сообщил: «В отношении стран, у которых огромный профицит в торговле с США, как правило, будут действовать более высокие пошлины из-за различных торговых практик, которыми помогли обеспечить этот профицит».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше