Доходы от штрафов за нарушение ПДД разрешат тратить только на улучшение дорог

Изменения планируется внести в нормативные акты регионов в 2026 году.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, в России планируется законодательно закрепить возможность использования субъектами бюджетных средств дорожных фондов, поступивших от штрафов за нарушение ПДД, исключительно в целях улучшения дорог. Деньги можно будет направлять на задачи, связанные с ликвидацией аварийно-опасных участков, совершенствованием организации дорожного движения, устранением условий, способствовавших возникновению ДТП.

Соответствующие изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов уже в 2026 году. Реализация задачи поручена исполнительным органам регионов.

С 1 января 2025 года 75% суммы от выплаченных штрафов за нарушение ПДД направляются в региональные бюджеты, 25% — в федеральный.