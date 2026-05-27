Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов ожидает высокий спрос на новые ОФЗ в юанях

Минфин рассчитывает на широкий интерес инвесторов к новому выпуску ОФЗ в юанях, заявил в интервью «Ъ» глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин рассчитывает на широкий интерес инвесторов к новому выпуску ОФЗ в юанях, заявил в интервью «Ъ» глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, министерство предлагает рынку дебютные облигации федерального займа в китайской валюте со сроком погашения до десяти лет. «Рыночных инструментов такой срочности в данной валюте на российском рынке сейчас нет», — отметил министр.

Новый выпуск станет продолжением программы развития рынка суверенных бумаг в юанях, начатой в декабре прошлого года. Тогда Минфин разместил ОФЗ в китайской валюте со сроками обращения до трех и семи лет общим объемом 20 млрд юаней.

Как пояснил Силуанов, задача ведомства — сформировать «репрезентативную и ликвидную кривую доходности», которая позволит корпоративным заемщикам привлекать финансирование дешевле и эффективнее.

«Ожидаем, что в предстоящем валютном размещении примет участие широкий круг как институциональных, так и частных инвесторов», — добавил глава Минфина.

Подробнее об этом — в интервью Антона Силуанова «Ъ».

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше