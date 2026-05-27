Топ-менеджер ВТБ допустил, что «Росгосстрах» не продадут в 2026 году

Банк очень хочет расстаться с активом, отметил первый заместитель президента — председателя правления Дмитрий Пьянов.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ВТБ очень хочет продать «Росгосстрах» в 2026 году, однако сделка может и не состояться на этом отрезке времени. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Можем ли дать гарантию, что “Росгосстрах” будет продан в этом году? Мы бы очень хотели, но может не получиться. Есть ли какая-то принципиальная реконфигурация интересантов на “Росгосстрах”? Нет. Все зависит от регуляторных одобрений и ресурсов. Кто из потенциальных покупателей быстрее это сделает, тот получит актив», — сказал Пьянов.