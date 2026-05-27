ВТБ: продажа бывшего офиса «Открытия» на стадии демонстрации объекта

Продажа актива планируется в 2026 году, уточнил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Продажа бывшего офиса банка «Открытие» на Летниковской улице в Москве находится на стадии показа объекта потенциальным покупателям, заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы находимся на стадии демонстрации объекта интересантам. Коммерческая недвижимость в Москве пользуется спросом», — сказал он, уточнив, продажа актива запланирована на 2026 год.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) ТАСС заявляли, что РВБ проявляет интерес к бизнес-центру на Летниковской улице в Москве в связи с расширением команды и ростом задач по отдельным направлениям.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

