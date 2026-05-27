Как защититься от неожиданных переплат при оформлении кредита

Законодательство устанавливает жёсткий лимит: общая сумма переплаты по краткосрочным займам (до одного года) не может превышать 100% от размера основного долга. Это означает, что при займе в 10 000 рублей заёмщик не переплатит более 10 000 рублей в совокупности, включая проценты, штрафы и пени.