Как защититься от неожиданных переплат при оформлении кредита

Эксперт особо подчеркнула важность внимательного изучения условий займа перед его оформлением. Ключевым параметром, по её мнению, является полная стоимость кредита (ПСК), которая отражает совокупный объём переплаты с учётом не только процентной ставки, но и всех обязательных комиссий и платежей.
Законодательство устанавливает жёсткий лимит: общая сумма переплаты по краткосрочным займам (до одного года) не может превышать 100% от размера основного долга. Это означает, что при займе в 10 000 рублей заёмщик не переплатит более 10 000 рублей в совокупности, включая проценты, штрафы и пени.
Солдатенкова также обратила внимание на особенности получения и возврата средств. Микрофинансовая организация обязана предоставить клиенту как минимум один бесплатный способ перевода денег, однако наиболее удобные каналы, такие как зачисление на банковскую карту, могут быть платными.
Зачастую пользователи выбирают их по умолчанию, не обращая внимания на комиссии. Кроме этого, при оформлении займа онлайн существует риск автоматического подключения дополнительных платных услуг — страхования, СМС-информирования и различных подписок, что также ведёт к увеличению итоговой суммы к возврату.
В качестве основной меры предосторожности эксперт рекомендует тщательно изучить договор перед его подписанием. Необходимо ознакомиться с графиком платежей, уточнить все доступные способы погашения задолженности и детально выяснить условия применения штрафных санкций в случае просрочки.