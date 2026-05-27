GetCourse: оборот онлайн-школ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ составил 2,81 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совокупный оборот онлайн-школ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2025/26 учебном году составил 2,81 млрд рублей, что на 29% больше, чем годом ранее — 2,18 млрд рублей. Такие данные получила платформа GetCourse по итогам исследования, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что число школьников на таких программах подготовки к экзаменам остается стабильно высоким — около 107 тыс. учеников в год.
В рамках исследования рассматривались данные по учебным годам: с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года и с 1 сентября 2025 года по 20 мая 2026 года.