«Калашников» представил аналог туристических горелок для фронта

«В рамках форума представлен первый в мире безопасный разогреватель пищи, который пожаро-, химически и биологически безопасен. Это полностью отечественная разработка, принципиально отличающаяся от всех аналогов, делающихся по американскому патенту и содержащих магний и известь. Сейчас в рационах бойцов применяется так называемый таганок — сухой спирт — он крайне неудобен в использовании, требует кислорода при горении. А поскольку это открытое горение, то обнаруживается с помощью тепловизоров. В то же время разогрев происходит крайне неэффективно», — рассказали в концерне.