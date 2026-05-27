«Калашников» представил аналог туристических горелок для фронта

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Концерн «Калашников» представил первый в мире безопасный разогреватель для пищи, который призван заменить туристические горелки на фронте, в рамках I Международного форума по безопасности в Московской области. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель концерна.
«В рамках форума представлен первый в мире безопасный разогреватель пищи, который пожаро-, химически и биологически безопасен. Это полностью отечественная разработка, принципиально отличающаяся от всех аналогов, делающихся по американскому патенту и содержащих магний и известь. Сейчас в рационах бойцов применяется так называемый таганок — сухой спирт — он крайне неудобен в использовании, требует кислорода при горении. А поскольку это открытое горение, то обнаруживается с помощью тепловизоров. В то же время разогрев происходит крайне неэффективно», — рассказали в концерне.
В «Калашникове» отметили, что ведется работа, чтобы изделие поступило на довольствие бойцов РФ. Активация разогревателя занимает от 5 до 15 секунд, разогрев пищи — от 10 до 25 минут. Продукты питания нагреваются до 65 градусов, жидкости — до 75 градусов.
В концерне уточнили, что благодаря пожаробезопасности изделие можно перевозить в авиатранспорте. «Продукты реакции не являются агрессивными, не испортят одежду, не обожгут кожу, не загрязнят почву. Изделие дает в 9 раз больше тепла, чем аналоги, и не имеет задержки в активации в независимости от срока хранения. При его помощи можно разогреть до 600 граммов еды, подогреть воду. Еда должна быть герметично упакована в алюминиевые, жестяные банки или полимерные упаковки», — рассказали в организации.