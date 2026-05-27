Компания «Мосситистрой» выставила на торги участок под небоскреб у «Москва-Сити»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания «Мосситистрой», принадлежащая столичной мэрии, выставила на продажу земельный участок площадью 0,9 га на улице Антонова-Овсеенко рядом с деловым центром «Москва-Сити». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Росэлторга».
Согласно градостроительной документации, на участке возможно строительство высотного комплекса общей площадью 303,3 тыс. кв. м. Из них 137,2 тыс. кв. м могут занять жилые помещения, а еще 166 тыс. кв. м — коммерческие площади. Издание также отмечает, что будущий небоскреб якобы станет частью проекта «Сити-2», предусматривающего возведение около 2 млн кв. м недвижимости.
По данным «Росэлторга», «Мосситистрой» рассчитывает выручить за участок в «Сити-2» не менее 12,2 млрд рублей. Аукцион назначен на 7 июля текущего года.
Как ранее рассказывал в интервью «Ведомостям» основатель девелоперской компании Capital Group, которая участвует в управлении «Сити-2», Павел Тё, проект охватывает 11 площадок под застройку. Представитель Capital Group от комментариев отказался, отмечает газета.
Часть территорий в этой зоне уже получила инвесторов, отмечает издание. Компания Birds, которую участники рынка связывают с бывшим владельцем «Донстроя» Максимом Блажко, реализует проект 450-метрового небоскреба площадью 188,4 тыс. кв. м на той же улице. Еще два здания аналогичной высоты общей площадью 280,8 тыс. кв. м появятся во 2-м Красногвардейском проезде. Их строительством занимается тюменская компания «Страна-девелопмент», которая приобрела права на проект у столичных властей в 2024 году за 18,6 млрд рублей при начальной стоимости 13,5 млрд рублей.