В Хабаровске наградили победителей юбилейного краевого конкурса «Предприниматель года»

Дмитрий Демешин вручил заслуженные награды 45 представителям делового сообщества региона.

Источник: AmurMedia

На торжественном приеме по случаю празднования Дня российского предпринимательства губернатор региона Дмитрий Демешин наградил лучших представителей бизнеса, внесших значительный вклад в развитие Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«В непростых экономических условиях отечественный бизнес проявил гибкость и инициативу, стал движущей силой импортозамещения и внедрения инноваций. Благодаря вашей энергии и предприимчивости наш регион развивается: появляются новые рабочие места, растет благосостояние жителей», — отметил Дмитрий Демешин.

Сегодня в регионе работают свыше 56 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и более 133 тысяч самозанятых. За 2025 год малый и средний бизнес края перечислил в бюджетную систему более 70 млрд рублей — это на 11,8% больше, чем в прошлом году. В секторе МСП работает треть всех занятых в экономике региона, а доля предпринимательства в валовом региональном продукте — 26%.

Дмитрий Демешин подчеркнул, что бизнес края активно поддерживает бойцов в зоне специальной военной операции: беспилотники, техника, экипировка и амуниция от наших производителей достойно зарекомендовали себя в зоне боевых действий.

В Хабаровске наградили победителей юбилейного краевого конкурса «Предприниматель года». Фото: Антон Шевченко.

«Я часто посещаю бойцов на передовой и могу с уверенностью сказать: наши воины чувствуют вашу поддержку! — сказал он. — А поддержка предпринимателей — это задача краевых властей. Мы должны создавать механизмы адаптации бизнеса к меняющимся экономическим условиям, трансформировать меры содействия под конкретные запросы».

Одним из таких эффективных инструментов продвижения является бренд «Сделано в Хабаровском крае». Дополнительными программами помощи в его рамках уже пользуются 158 компаний.

«Встретить нашу торговую марку можно не только в региональных торговых сетях, но и на ведущих отечественных маркетплейсах, а также в фирменных магазинах. До конца этого года будет завершена процедура регистрации бренда в КНР и Республике Беларусь», — поделился губернатор.

В ходе торжественного приема Дмитрий Демешин также наградил победителей, лауреатов и отличившихся предпринимателей в рамках XXX конкурса «Предприниматель года». Победителями стали 18 предпринимателей в отраслевых и специальных номинациях: строительство, архитектура, дорожное хозяйство, торговля, туризм, связь, услуги для бизнеса, производство пищевых продуктов и напитков, сельское хозяйство, гостиницы, общественное питание, туризм, за вклад в развитие муниципального района и другие. Среди них: Андрей Почелинцев (ООО «М1»), Максим Дегтярев (ООО «Агрокомплекс “Восток”), Григорий Платонов (производство мясной продукции), Ольга Аюханова (швейное производство) и другие.

Лауреатами конкурса признаны 17 бизнесменов, а 14 человек получили благодарности губернатора за вклад в развитие деловой активности в крае.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что гости Российско‑Китайского ЭКСПО высоко оценили продукцию Хабаровского края. Уже в первые дни выставки было раскуплено 90% всего того, что привезли. На ЭКСПО свою продукцию представили как опытные участники, так и компании, только начинающие выход на внешние рынки.

