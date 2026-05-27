На торжественном приеме по случаю празднования Дня российского предпринимательства губернатор региона Дмитрий Демешин наградил лучших представителей бизнеса, внесших значительный вклад в развитие Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В непростых экономических условиях отечественный бизнес проявил гибкость и инициативу, стал движущей силой импортозамещения и внедрения инноваций. Благодаря вашей энергии и предприимчивости наш регион развивается: появляются новые рабочие места, растет благосостояние жителей», — отметил Дмитрий Демешин.
Сегодня в регионе работают свыше 56 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и более 133 тысяч самозанятых. За 2025 год малый и средний бизнес края перечислил в бюджетную систему более 70 млрд рублей — это на 11,8% больше, чем в прошлом году. В секторе МСП работает треть всех занятых в экономике региона, а доля предпринимательства в валовом региональном продукте — 26%.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что бизнес края активно поддерживает бойцов в зоне специальной военной операции: беспилотники, техника, экипировка и амуниция от наших производителей достойно зарекомендовали себя в зоне боевых действий.
В Хабаровске наградили победителей юбилейного краевого конкурса «Предприниматель года». Фото: Антон Шевченко.
«Я часто посещаю бойцов на передовой и могу с уверенностью сказать: наши воины чувствуют вашу поддержку! — сказал он. — А поддержка предпринимателей — это задача краевых властей. Мы должны создавать механизмы адаптации бизнеса к меняющимся экономическим условиям, трансформировать меры содействия под конкретные запросы».
Одним из таких эффективных инструментов продвижения является бренд «Сделано в Хабаровском крае». Дополнительными программами помощи в его рамках уже пользуются 158 компаний.
«Встретить нашу торговую марку можно не только в региональных торговых сетях, но и на ведущих отечественных маркетплейсах, а также в фирменных магазинах. До конца этого года будет завершена процедура регистрации бренда в КНР и Республике Беларусь», — поделился губернатор.
В ходе торжественного приема Дмитрий Демешин также наградил победителей, лауреатов и отличившихся предпринимателей в рамках XXX конкурса «Предприниматель года». Победителями стали 18 предпринимателей в отраслевых и специальных номинациях: строительство, архитектура, дорожное хозяйство, торговля, туризм, связь, услуги для бизнеса, производство пищевых продуктов и напитков, сельское хозяйство, гостиницы, общественное питание, туризм, за вклад в развитие муниципального района и другие. Среди них: Андрей Почелинцев (ООО «М1»), Максим Дегтярев (ООО «Агрокомплекс “Восток”), Григорий Платонов (производство мясной продукции), Ольга Аюханова (швейное производство) и другие.
Лауреатами конкурса признаны 17 бизнесменов, а 14 человек получили благодарности губернатора за вклад в развитие деловой активности в крае.
