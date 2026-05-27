Ввоз 45 тонн филе китайского тунца и угря приостановили в Приморье

Во Владивостоке специалисты приостановили импорт 45 тонн рыбной продукции из Китая. Груз с жареным угрем и филе желтоперого тунца не прошел проверку. Инспекторы не пустили товар из-за неправильно оформленных упаковок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Рыба прибыла в город 19 мая и принадлежала предприятиям из Москвы и Московской области. 25 мая груз предоставили для проведения государственного ветеринарного контроля. Во время осмотра специалист заметил, что на индивидуальных упаковках товара не указан вес: на одной партии не было массы нетто без глазури, а на второй — просто массы нетто.
«На основании действующего законодательства принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к перевозке и реализации», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В настоящее время дальнейшее перемещение рыбопродукции заморожено. Владельцам придется исправить все ошибки на упаковках, чтобы забрать свой товар.