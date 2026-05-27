В «Авито» назвали среднюю стоимость аренды квартиры в Петербурге на ПМЭФ

С 3 по 6 июня цена составила 6,4 тыс. рублей за ночь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость аренды квартиры на даты проведения ПМЭФ-2026 (с 3 по 6 июня) в Петербурге составляет 6,4 тыс. рублей за ночь. Об этом ТАСС сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов.

«Средняя стоимость аренды квартиры на даты ПМЭФ составляет 6 400 рублей за ночь. В среднем гости планируют провести в городе 4 ночи, а среднее число гостей составляет 3 человека. При этом участники форума предпочитают выбирать жилье заранее: средняя глубина бронирования достигает 55 дней», — рассказал Салахов.

По данным «Авито Путешествий», число бронирований квартир на период ПМЭФ-2026 выросло на 9% год к году. Лидерами по доле бронирований стали студии, на которые приходится 51,1% всех бронирований квартир.

«На втором месте находятся однокомнатные квартиры с долей 24,5%, далее следуют двухкомнатные (17,9%) и трехкомнатные квартиры (5,6%)», — уточнил Салахов.