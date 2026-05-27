Юрист Сорокина объяснила, как арендаторам защитить залог при выезде из квартиры

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Арендаторы могут практически гарантированно вернуть залог при выезде из съемной квартиры, если при заселении зафиксируют состояние жилья на непрерывное видео. При этом собственник не вправе удерживать депозит «на всякий случай» — для этого нужны чеки и сметы, подтверждающие реальный ущерб. Об этом ТАСС рассказала замдиректора правовой организации «Альтернатива» в Новосибирске, юрист Екатерина Сорокина.
«Я рекомендую делать непрерывную видеосъемку квартиры с фиксацией даты и подробным комментированием состояния имущества, отдельно показывать существующие повреждения. В суде такие материалы нередко становятся ключевыми доказательствами», — отметила юрист.
По словам Сорокиной, ключевым доказательством в спорах между арендодателем и жильцом на практике становится акт приема-передачи. Составлять его рекомендуется максимально подробно: фиксировать состояние пола, стен, мебели и техники, проверять работоспособность оборудования, записывать показания счетчиков, отмечать пятна, царапины и даже количество переданных ключей.
По словам эксперта, удержание залога без подтвержденного расчета ущерба незаконно, а срок возврата депозита определяется условиями договора. «Удерживать залог без смет, чеков или иных подтверждений ущерба собственник не вправе, поскольку бремя доказывания ущерба лежит именно на нем. Законодательством не установлен конкретный срок возврата депозита, поэтому он обычно определяется договором, например, 3, 5 или 10 дней после освобождения помещения. Если договором срок не определен, суды применяют понятие разумного срока», — пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что чаще всего предметом судебных разбирательств в сфере найма жилья становятся возврат залога, взыскание долгов по аренде, компенсация ущерба и вопросы выселения. Однако значительная часть таких споров в России по-прежнему остается вне судов: рынок аренды недвижимости во многом неофициален, а стороны предпочитают договариваться лично из-за относительно небольших сумм. Тем не менее судебная практика по таким делам уже сформирована — суды защищают право собственника на сохранность имущества, но при этом не позволяют незаконно удерживать деньги арендаторов без доказательств реального ущерба.
Ранее Сорокина рассказала ТАСС, что жильцы съемных квартир вправе потребовать от хозяина компенсацию за ремонт, сделанный своими руками, если он был аварийным, например, при прорыве трубы или выходе из строя проводки. Однако получить деньги за замену лампочек или подклеенные обои не удастся. Также юрист поясняла агентству, что арендатора могут досрочно выселить за систематическую неуплату, порчу имущества, использование квартиры не по назначению, нарушение прав соседей и незаконную субаренду.