Юрист Сорокина объяснила, как арендаторам защитить залог при выезде из квартиры

Она добавила, что чаще всего предметом судебных разбирательств в сфере найма жилья становятся возврат залога, взыскание долгов по аренде, компенсация ущерба и вопросы выселения. Однако значительная часть таких споров в России по-прежнему остается вне судов: рынок аренды недвижимости во многом неофициален, а стороны предпочитают договариваться лично из-за относительно небольших сумм. Тем не менее судебная практика по таким делам уже сформирована — суды защищают право собственника на сохранность имущества, но при этом не позволяют незаконно удерживать деньги арендаторов без доказательств реального ущерба.