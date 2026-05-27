Расходы государства, резервы РФ и работа над стабильностью: глава Минфина рассказал о ситуации с бюджетом страны

Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал текущую ситуацию с бюджетом государства. Он подробно рассказал о новых предложениях по исполнению финансовых обязательств РФ. Министр указал на растущую напряженность в мире. Из-за этого и других причин меняются параметры бюджета страны, цитирует главу Минфина «Коммерсантъ».
Антон Силуанов сообщил, что неопределенность в мире усилилась на фоне ближневосточного кризиса. В связи с обстановкой государство оперативно реагирует на вызовы.
«Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок», — сообщил Антон Силуанов.
По его словам, параметры бюджета меняются из-за смены макроусловий. Кроме того, стране необходима дополнительная концентрация ресурсов на приоритетные направления.
Министр финансов признал, что расходы бюджета растут опережающими темпами. С 2019 года они увеличились на 3,5 п.п. ВВП. Глава Минфина объяснил эту тенденцию следствием внешних обстоятельств. Сначала на экономику повлиял ковид, а затем — санкции Запада.
«На все это требуются немалые ресурсы, в первую очередь бюджетные. Были задействованы накопленные в предшествующие периоды резервы. Это и ФНБ, и текущие рентные доходы (повышение базовой цены на нефть), заимствования», — поделился министр.
Антон Силуанов подчеркнул, что государство приняло ряд решений по укреплению доходов. Страна будет повышать эффективность бюджетных расходов, заключил глава Минфина.
С августа в РФ примут меры по увеличению пенсий. Их накопительная часть вырастет более чем на 17%. Мера затронет тех, кто уже получает соответствующие выплаты. Сотрудники Соцфонда проведут перерасчет без дополнительных заявлений от граждан.
С 1 июля также малый и средний бизнес в РФ сможет получить кредит по новой программе. Ее лимит составит до 150 миллиардов рублей. Ставка по кредитам будет равна ключевой ставке ЦБ.