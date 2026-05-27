Bloomberg: Канада и Германия готовят соглашение о поставках СПГ

Канада и Германия готовятся заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации журналистов, ФРГ собирается закупать ежегодно у Оттавы до 1 миллиона тонн этого сырья. Источники уточняют, что о сделке должен объявить министр энергетики Канады Тим Ходжсон.
Регулятор уже согласовал проект. Вместе с тем окончательное инвестиционное решение о его реализации не принято. Планируется, что каждый год проект позволит производить до 12 миллионов тонн СПГ.
В статье отмечается, что покупателем сырья должна стать немецкая компания SEFE. По данным Bloomberg, указанная сделка соответствует намерениям премьер-министра Канады Марка Карни нарастить экспортные поставки за пределами США.
Напомним, в начале мая немецкий журнал Spiegel написал, что ФРГ может столкнуться с нехваткой запасов газа к следующему отопительному сезону на фоне роста цен, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. Согласно сведениям из реестра газовых хранилищ, уровень заполненности подземных резервуаров в Германии на конец апреля составлял немногим более четверти их общего объёма.