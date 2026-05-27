«Авито»: в России за год на 20% выросло число объектов частного размещения

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Количество объектов частного размещения для туристов в России за год выросло на 20%, а во Владивостоке — на 41%. Об этом журналистам рассказала коммерческий директор платформы «Авито Путешествия» Владислава Сакина.
«Рынок наш состоит из спроса и предложения, и мы видим, что количество предложений по России растет — 20%, а количество предложений во Владивостоке за тот же самый период выросло на 41%, в два раза выше. Владивосток и вообще в принципе ДФО становятся все более и более интересными направлениями для внутреннего туризма и начинают занимать по России все большую долю», — сказала Сакина.
По данным платформы, во Владивостоке рост количества квартир для посуточной аренды составил 25% (всего 3,4 тыс. квартир) — сравнивался апрель текущего года с тем же месяцем 2025-го. В целом по ДФО этот показатель составляет 13% (14,9 тыс.). Спрос в столице Приморья растет пропорционально предложению — на 23%.
«Когда регион является туристическим центром, деловым центром, и мы видим, что сюда туристический поток год от года прорастает, — это просто очень интересное инвестиционное направление. Все равно посуточный бизнес, он был и остается на текущий момент времени довольно высокомаржинальным — это раз. А во-вторых, у него довольно низкий порог входа», — добавила Владислава Сакина.