Лучших экспортеров наградили в Иркутской области

Церемония награждения прошла в рамках Форума креативного бизнеса, приуроченного ко Дню российского предпринимательства, который отмечают 26 мая. Региональный этап конкурса организован Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской области «Центр “Мой бизнес” совместно с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке правительства региона. Мероприятие проводят в рамках национального проекта “Международная кооперация и экспорт”.
Участников церемонии поприветствовал заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года регион по объему экспорта занимает первое место среди субъектов Сибирского федерального округа и седьмое место среди субъектов Российской Федерации.
«В этом году участники показали выдающиеся результаты, доказав, что предприятия нашего региона являются конкурентоспособными и востребованными на международной арене. Каждая из компаний-номинантов внесла свой весомый вклад в укрепление экономики и имиджа Иркутской области в мире», — обратился к участникам Александр Анчугин.
Как сообщил министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский, по итогам работы в 2025 году на конкурс поступили 43 заявки. Экспертная комиссия отобрала лидеров в четырех номинациях.
Так, в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победителем стала компания, которая занимается экспортом пиломатериалов хвойных пород. Лучшим экспортером года в сфере агропромышленности стал производитель БАДов. В номинации «Экспортер года в сфере услуг» единственной компанией, прошедшей все этапы отбора, стал туроператор.
Звание «Прорыв года» завоевал производитель промышленных полов, уточняет пресс-служба облправительства.
Победителей и призеров поприветствовал президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.
«Поддержка экспорта — это одна из главных задач Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Ежегодно в число победителей конкурса “Экспортер года” входят члены палаты, при палате работает Клуб экспортеров Иркутской области. Поэтому приветствовать участников и победителей конкурса сегодня особенно приятно. Важно не останавливаться на достигнутом, а расширять наше сотрудничество с партнерами за рубежом, и палата всегда готова в этом помочь», — сообщил Алексей Соболь.
О мерах поддержки экспортеров региона рассказала руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Иркутске Яна Станевич.
Она подчеркнула: благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Российским экспортным центром создана цифровая платформа «Мой экспорт», которая стала ключевым инструментом поддержки экспортеров России и региона в частности.
Кроме того, восемь экспортеров получили сертификаты «Сделано в России», которые подтверждают, что продукция или услуга соответствуют определенным стандартам качества, экологичности, уникальности, надежности или органическому происхождению.
Программа направлена на продвижение российских товаров и услуг на зарубежные рынки, а также поддержку отечественных производителей.