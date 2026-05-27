Лучших экспортеров наградили в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Имена победителей и призеров регионального этапа конкурса «Экспортер года» объявили в Иркутской области.

Источник: НИА Байкал

Церемония награждения прошла в рамках Форума креативного бизнеса, приуроченного ко Дню российского предпринимательства, который отмечают 26 мая. Региональный этап конкурса организован Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской области «Центр “Мой бизнес” совместно с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке правительства региона. Мероприятие проводят в рамках национального проекта “Международная кооперация и экспорт”.

Участников церемонии поприветствовал заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года регион по объему экспорта занимает первое место среди субъектов Сибирского федерального округа и седьмое место среди субъектов Российской Федерации.

«В этом году участники показали выдающиеся результаты, доказав, что предприятия нашего региона являются конкурентоспособными и востребованными на международной арене. Каждая из компаний-номинантов внесла свой весомый вклад в укрепление экономики и имиджа Иркутской области в мире», — обратился к участникам Александр Анчугин.

Как сообщил министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский, по итогам работы в 2025 году на конкурс поступили 43 заявки. Экспертная комиссия отобрала лидеров в четырех номинациях.

Так, в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победителем стала компания, которая занимается экспортом пиломатериалов хвойных пород. Лучшим экспортером года в сфере агропромышленности стал производитель БАДов. В номинации «Экспортер года в сфере услуг» единственной компанией, прошедшей все этапы отбора, стал туроператор.

Звание «Прорыв года» завоевал производитель промышленных полов, уточняет пресс-служба облправительства.

Победителей и призеров поприветствовал президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.

«Поддержка экспорта — это одна из главных задач Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Ежегодно в число победителей конкурса “Экспортер года” входят члены палаты, при палате работает Клуб экспортеров Иркутской области. Поэтому приветствовать участников и победителей конкурса сегодня особенно приятно. Важно не останавливаться на достигнутом, а расширять наше сотрудничество с партнерами за рубежом, и палата всегда готова в этом помочь», — сообщил Алексей Соболь.

О мерах поддержки экспортеров региона рассказала руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Иркутске Яна Станевич.

Она подчеркнула: благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Российским экспортным центром создана цифровая платформа «Мой экспорт», которая стала ключевым инструментом поддержки экспортеров России и региона в частности.

Кроме того, восемь экспортеров получили сертификаты «Сделано в России», которые подтверждают, что продукция или услуга соответствуют определенным стандартам качества, экологичности, уникальности, надежности или органическому происхождению.

Программа направлена на продвижение российских товаров и услуг на зарубежные рынки, а также поддержку отечественных производителей.