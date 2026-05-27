Уралвагонзавод: катастрофа в Чернобыле выявила необходимость роботизации техники

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Катастрофа на Чернобыльской АЭС выявила необходимость в роботизации инженерной техники. Таким мнением поделился с ТАСС генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Потапов на церемонии открытия монумента Юрию Максареву.
«Трагический пример аварии на Чернобыльской АЭС уже тогда продемонстрировал необходимость наличия роботизированной инженерной техники ради сохранения жизней людей», — сказал он, подчеркнув, что работа над такими проектами ведется на протяжении уже нескольких десятилетий.
Беседа с Александром Потаповым состоялась 26 мая на торжественной церемонии открытия в Москве монумента Юрию Максареву — создателю первого в мире танкового конвейера для сборки Т-34 и основоположнику отечественной патентной системы. Организаторами мероприятия выступили концерн «Уралвагонзавод» и Роспатент.