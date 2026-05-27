В Роскачестве рассказали о главных правилах пищевой безопасности на фудкортах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посетители на фудкортах должны проявлять больше внимания и отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся на глазах у покупателя, а не хранятся на раздаче длительное время. Об этом ТАСС сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
Она отметила, что технология работы многих точек на фудкортах предполагает использование полуфабрикатов высокой степени готовности, которые лишь разогреваются или доготавливаются на месте. «Здесь важно, чтобы соблюдалась единая температурная цепочка — от центральной кухни до прилавка. Любой разрыв — например, когда продукт подтаял при транспортировке, а потом его снова заморозили, — может сказаться на его качестве. Поэтому стоит обращать внимание на то, как долго готовое блюдо ждет своего покупателя, проверять сроки годности на упаковках. На фудкорте возможно вполне комфортно и безопасно питаться, если быть внимательным к деталям — чистоте вокруг, свежести блюд и аккуратности сотрудников», — рассказала специалист.
Также, по ее словам, фудкорт объединяет под одной крышей несколько точек общепита с общей зоной посадки. При этом ответственность за чистоту столов, подносов и мест общего пользования часто распределена между разными арендаторами, что требует от посетителя чуть большего внимания.
Спеценко советует присмотреться к тому, как организована работа с разными продуктами на одной точке. Важно, чтобы при готовке использовались разные разделочные доски, ножи и перчатки менялись для сырых и готовых продуктов, а сотрудники использовали перчатки и были одеты в униформу. Нельзя, чтобы сырое мясо или рыба находились рядом с готовыми салатами и зеленью, поскольку это нарушает принцип разделения потоков. Отдельно стоит обращать внимание на гигиену в общих зонах для посетителей.
«Подносы и столы, которыми пользуются десятки людей в час, — это зона особого внимания. Всегда проверяйте, насколько чистым вам выдают поднос. Если на нем остались следы от предыдущей еды или он влажный, значит, его плохо помыли и продезинфицировали. То же касается вилок, ложек и стаканов. В идеале приборы должны быть сухими и храниться в индивидуальных упаковках, а не стоять россыпью в открытой корзине, где их трогают десятки рук. Чтобы снизить потенциальные риски, лучше воспользоваться антисептической салфеткой перед едой, а также обратить внимание на общее состояние зоны посадки: насколько регулярно убираются столы и уносятся остатки еды», — добавила Спеценко.