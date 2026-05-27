«ВсеИнструменты.ру»: продажи товаров для туризма и кемпинга выросли на 17%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Продажи товаров для туризма и кемпинга среди российских компаний в марте — апреле 2026 года увеличились на 17% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» (текст есть у ТАСС).
Так, продажи больше всего выросли в Краснодаре (почти в 2,5 раза) и Челябинске (почти в 2 раза). Также увеличение спроса зафиксировано в Ростове-на-Дону (более чем в 1,5 раза), Омске (в 1,2 раза), Москве и Перми (примерно в 1,1 раза).
Кроме того, спрос на туристические инструменты (ножи, топоры, мультитулы, складные лопаты) повысился в целом по стране в 1,5 раза. Продажи оптических приборов увеличились в 1,2 раза, палаток и тентов — в 1,5 раза, туристической мебели — в 1,1 раза, туристической посуды — в 1,3 раза, металлоискателей — в 1,1 раза.
«Такая динамика может быть обусловлена подготовкой компаний к летнему туристическому сезону, а также археологическим работам. На этом фоне корпоративные клиенты активнее закупают оборудование для размещения сотрудников на открытом воздухе, в том числе инструменты и аксессуары для длительной работы вне городской инфраструктуры» — прокомментировали аналитики.