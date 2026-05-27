В Новосибирске по механизму КРТ расселят более 120 ветхих и аварийных домов

В Новосибирске продолжается масштабное расселение жителей из ветхого и аварийного жилья с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). Этот инструмент позволяет не только переселять людей из опасных домов, но и развивать городскую инфраструктуру — строить дороги, школы, детские сады и общественные пространства за счёт средств инвесторов.
Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что КРТ активно применяется в Новосибирске и уже доказал свою эффективность. В Октябрьском районе по этому механизму планируется расселить около 40 ветхих малоэтажных домов. Всего с 2023 по 2026 годы в городе по договорам КРТ будет расселено 126 многоквартирных домов, из которых 117 признаны аварийными, а 9 — ветхими.
В ближайшее время договоры КРТ заключат для расселения 41 ветхого и аварийного дома в районе метро «Золотая Нива», а также домов в Заельцовском, Октябрьском, Ленинском районах и микрорайоне «Телецентр». В целом в Новосибирске аварийным и подлежащим сносу признан 441 многоквартирный дом. Очередность расселения определяется датой признания дома аварийным, условиями договоров КРТ и наличием режима повышенной готовности.
В 2026 году за счёт городского бюджета уже расселено 6 домов, в планах — ещё 24. Также в рамках федеральных и региональных программ планируется переселить жителей из ряда домов, где введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.
По словам мэра, расселение аварийного жилья — приоритетное направление работы мэрии. Для этого используются все доступные инструменты: муниципальные и областные программы, федеральная поддержка и механизм КРТ, чтобы обеспечить горожанам право на безопасное и комфортное жильё.