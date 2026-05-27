«Мир квартир»: покупка жилья в Москве потребует всю зарплату человека за 10 лет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средний срок накопления на квартиру в старом фонде России составляет чуть менее пяти лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. В Дагестане этот срок составляет 13 лет, в Москве — 10 лет, а в Санкт-Петербурге — 8,5 года, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.