«Мир квартир»: покупка жилья в Москве потребует всю зарплату человека за 10 лет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средний срок накопления на квартиру в старом фонде России составляет чуть менее пяти лет, при условии, что все доходы будут откладываться на жилье. В Дагестане этот срок составляет 13 лет, в Москве — 10 лет, а в Санкт-Петербурге — 8,5 года, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.
Аналитики подсчитали, сколько лет россиянину придется копить на жилье без ипотеки. Расчеты предполагают, что вся зарплата гражданина пойдет в накопления. Средняя зарплата была взята из открытых данных Росстата.
«В целом по Российской Федерации время накопления на квартиру составляет 4,9 года, при средней стоимости квартиры 6 138 581 рубль и средней зарплате 103 900 ₽/ мес. (год назад — 5,6 года). Москвич накопит на квартиру за 10 лет, петербуржец — за 8,5 лет. Жители Подмосковья потратят на сбор нужной суммы 5,8 года», — говорится в материалах.
По данным аналитиков, помимо Москвы, дольше всего будут копить жители Дагестана (13 лет), Севастополя (12,6 года), республик Ингушетия (11,1 года) и Крым (11 лет), республик Алтай (9,9 года), Северная Осетия (9,8 года), Чечня (9,3 года), Карачаево-Черкесия (8,9 года) и Ставропольского края (8,8 года).
Благодаря высоким среднем зарплатам (208 456 ₽/мес.) достаточно быстро могут накопить на жилье жители Чукотки — всего за 2,9 года. Квартиры в регионе стоят в среднем 7,3 млн руб. За такой же срок квартиру купит и житель Мурманской области. Средние зарплаты в этом регионе меньше — 125 683 ₽/мес., но и квартиры относительно недороги — 4,4 млн за объект.