В АКОРТ рассказали о стоимости выпускных образов в 2026 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Выпускной образ для девушки в торговых сетях в 2026 году можно собрать от 1,4 тыс. рублей, а комплект для юноши будет стоить от 2,7 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«Полный праздничный комплект можно собрать в торговых сетях по доступной цене. Образ для девушки из платья и туфель обойдется примерно в 1,4 тыс. рублей: платье стоит от 800 рублей, туфли от 600. Комплект для юноши из брюк, рубашки и классических ботинок начинается от 2 730 рублей, а жилет или классический пиджак добавят к стоимости около 1,1 тыс. рублей и от 1 740 рублей соответственно», — сказал он.
Завершают образ цветы. Монобукеты из маттиол, роз и хризантем и сборные композиции в конце мая стоят от 450 рублей, букет из пяти роз от 820 рублей, рассказал глава АКОРТ.
По его словам, в преддверии последнего звонка и выпускных вечеров подростки в этом году чаще выбирают вещи «не на один вечер», которые можно носить и после праздника. У девушек-подростков основой образа остается платье, но растет интерес к более универсальным вещам: юбкам, костюмам, жакетам, а в обуви к нарядным, но удобным моделям.
Так, по данным Lamoda, за год продажи платьев для выпускниц выросли на 15%, юбок на 34%, костюмов почти в полтора раза. Выпускники тоже обновляют гардероб к сезону: за год продажи костюмов выросли почти 2,5 раза, пиджаков на 44%, брюк на 36%, поделится Богданов.