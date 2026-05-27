Из параллельного импорта убрали часть ноутбуков и серверов

27 мая в России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Из списка исключили часть продукции, включая отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов.
Изменения Минпромторг утвердил еще в ноябре 2025 года. В ведомстве тогда заявили, что сокращение перечня не должно повлиять на наличие аналогичных товаров на российском рынке.
Из списка также убрали японские красящие составы для принтеров Ricoh, материалы для лепки бренда Spin Master и ряд нишевых парфюмерных марок. В их числе — Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie и Xerjoff.
В Минпромторге 4 мая объясняли, что часть компьютерной техники исключили из перечня из-за локализации производства в России или наличия достаточного количества аналогов на внутреннем рынке.
Ведомство рассчитывает, что обновление списка поможет увеличить спрос на отечественную продукцию.
