ВАРПЭ: Россия преодолела отставание по вылову на основных промысловых путинах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия преодолела существенное отставание по вылову на основных промысловых путинах, которое наблюдалось в начале 2026 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«В этом году, в первые два месяца происходило заметное снижение на минтаевой путине. Сейчас на основных промысловых путинах, сельдевой и минтаевой, существенное отставание преодолено. На тресковом промысле динамика вылова ограничена общим запасом трески в Атлантике», — сказал Зверев.
Он отметил, что текущее отставание темпов вылова по сравнению с 2025 годом не драматично. «Нас все больше радует минтаевый промысел, хотя некоторое отставание пока есть, еще больше энтузиазма добавляет состояние дел на сельдевом промысле. Надеемся на лососевую путину», — добавил эксперт.
В целом, по его словам, показатели вылова в настоящее время близки к показателям прошлого года: к концу мая вылов составил почти 2 млн тонн.
По итогам 2025 года вылов водных биоресурсов в России снизился по сравнению с 2024 годом и составил 4,705 млн тонн из-за падения добычи иваси. По итогам 2024 года вылов превышал 4,9 млн тонн.
