ВАРПЭ: Россия преодолела отставание по вылову на основных промысловых путинах

Текущее отставание темпов вылова по сравнению с 2025 годом не драматично, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия преодолела существенное отставание по вылову на основных промысловых путинах, которое наблюдалось в начале 2026 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«В этом году, в первые два месяца происходило заметное снижение на минтаевой путине. Сейчас на основных промысловых путинах, сельдевой и минтаевой, существенное отставание преодолено. На тресковом промысле динамика вылова ограничена общим запасом трески в Атлантике», — сказал Зверев.

Он отметил, что текущее отставание темпов вылова по сравнению с 2025 годом не драматично. «Нас все больше радует минтаевый промысел, хотя некоторое отставание пока есть, еще больше энтузиазма добавляет состояние дел на сельдевом промысле. Надеемся на лососевую путину», — добавил эксперт.

В целом, по его словам, показатели вылова в настоящее время близки к показателям прошлого года: к концу мая вылов составил почти 2 млн тонн.

По итогам 2025 года вылов водных биоресурсов в России снизился по сравнению с 2024 годом и составил 4,705 млн тонн из-за падения добычи иваси. По итогам 2024 года вылов превышал 4,9 млн тонн.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 3 июня в 09:30 мск.