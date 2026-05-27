«Дни предрпринимательства-2026»: новые условия и вызовы для бизнеса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае завершаются мероприятия в рамках VI Регионального форума «Мой бизнес. Дни предпринимательства — 2026», стартовавшие 18 мая.
В эти дни участниками образовательных интенсивов, круглых столов, мастер-классов и тренингов по актуальным вопросам ведения бизнеса стали предприниматели, эксперты, представители органов власти, самозанятые, инвесторы и инноваторы.
В рамках насыщенной программы участники и эксперты обсудили вопросы адаптации бизнеса к новым налоговым условиям, секреты ведения бизнеса с китайским партнерами, основы современного экспорт и даже применение искусственного интеллекта.
Кроме обсуждения актуальных тем, участники на площадках форума смогли получить и практическую помощь, например, проконсультироваться по оформлению документов или регистрации своего бизнеса. Каждый участник смог получить необходимую информацию от специалистов налоговой службы, МФЦ, Фонда развития бизнеса и института креативных индустрий.
«На форуме предприниматели получают главное: доступ к актуальным знаниям, обмен опытом с коллегами, прямой диалог с представителями власти и возможность найти деловых партнеров», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Центральным событием Дней предпринимательства стало пленарное заседание на тему «Адаптация бизнеса к новым условиям», состоявшееся в День российского предпринимательства в Национальном центре «Россия» на Енисее.
К участникам форума обратился губернатор Красноярского края Михаил Котюков. «На сегодняшний день в регионе 120 тысяч предприятий, полмиллиона рабочих мест, 177 тысяч самозанятых. Малый и средний бизнес — важнейшая часть экономики Красноярского края», — сказал он.
Глава региона отметил, что в крае продолжается системная работа по поддержке и развитию предпринимательства.
На сегодняшний день более 150 предприятий края приняли участие в проекте по повышению производительности труда, который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение современных бережливых технологий позволило в среднем увеличили эффективность на 15% без крупных финансовых вложений.
Также с 2022 года в крае реализуется отдельная программа для малого бизнеса по повышению производительности труда, участие в которой приняли более 50 малых предприятий. Эта практика признана одной из лучших в стране.
Подготовке кадров в крае уделяется особое внимание. Для сокращения времени на обучение специалистов реализуются федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и краевой проект «Профессионалитет для всех». «Студенты учатся под запрос конкретных предприятий и приходят на производство уже готовыми специалистами. Это важно и для работодателей, и для молодых ребят, которые сразу получают востребованную профессию и работу», — акцентировал Михаил Котюков.
В крае продолжает действовать система господдержки. Сейчас акценты помощи переориентированы с запуска новых бизнесов на развитие существующих малых и средних предприятий. Помощь должна приводить к росту инвестиций, увеличению налоговой базы и созданию новых промышленных продуктов. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуются инструменты льготного кредитования, а также «зонтичных» поручительств государственных микрофинансовых и гарантийных организаций.
Глава региона отметил рост числа малых компаний: «Год отработали — количество малых компаний выросло. Практически в три раза выросло число технологических компаний. И часть наших команд, которые вчера еще были студенческими лабораториями, сегодня уже берутся за задачи национального масштаба и получают поддержку, как региональную, так и федеральную».
Так, в прошлом году шесть технологических организаций получили гранты на внедрение и коммерциализацию своих инновационных разработок. Дополнительно для таких компаний на базе регионального центра «Мой бизнес» был введен специальный продукт микрофинансирования по льготной ставке, что позволило увеличить количество технологических компаний в регионе с 32 до 81. Также Красноярский край активно участвует в федеральной инициативе по созданию и развитию промышленных парков. Один из них находится в Железногорске.
Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в регионе непрерывно идет поиск новых рынков сбыта и стимулирование поставок товаров местных производителей за рубеж. Для этих целей работает Центр поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес»), который предоставляет более 40 видов услуг.
Уделяется внимание финансовой и нефинансовой поддержке молодежного и социального предпринимательства, развитию бизнеса в муниципальных образованиях. Кроме этого, оказывается содействие предпринимательским инициативам участников СВО. Для них предусмотрен приоритетный доступ к мерам финансовой и инфраструктурной поддержки, реализуется образовательная программа «СВОй бизнес».
В крае действуют особые условия налоговой политики — особо подчеркнул глава региона. С начала этого года для снижения административной нагрузки в регионе введен специальный режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения. Для предпринимателей также обеспечивается поддержка перехода на новые налоговые режимы — обучающие семинары на базе центра «Мой бизнес». Действуют льготы по налогу на имущество для резидентов ТОР «Железногорск» и Арктической зоны РФ.
Подводя итог своего выступления, Михаил Котюков подчеркнул, что открытый диалог между властью и бизнесом важен для того, чтобы напрямую услышать потребности предпринимателей и вместе выработать решения, которые смогут стать достойным ответом на любую ситуацию в экономике.
«В условиях трансформации экономики нам нужны системные решения, а не разовые меры. Мы будем развивать инфраструктуру, упрощать административные процедуры и делать все, чтобы вести бизнес у нас было комфортно и перспективно. Наша цель — сделать Красноярский край регионом с благоприятным предпринимательским климатом», — сказал Михаил Котюков.
События форума продлятся до 29 мая включительно, полная программа на сайте: дни-предпринимательства.рф.
Отметим, что участие в форуме бесплатное — мероприятие проходит в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Организаторами выступают региональный центр «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.