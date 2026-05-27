В Луганске полностью обновят «Стандартный городок»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это один из самых старых районов города.
Жителей аварийных домов переселят, старые здания снесут. Территорию полностью переделают под современную застройку. Те, чьи дома уже признаны аварийными, смогут переехать примерно в течение года. Остальных будут расселять постепенно, в зависимости от того, насколько изношен дом.
Для каждого здания делают отдельный план. Всё будет идти поэтапно. Полноценную программу обновления планируют запустить с 2027 года. Сейчас готовят общий план, как будет выглядеть район после реконструкции. В итоге хотят не просто заменить дома, а сделать нормальный, современный и удобный район.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
