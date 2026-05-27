Сбер: треть россиян откладывает деньги на будущее детей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущее детей в основном на образование и покупку жилья. В среднем родители планируют накопить 4,3 млн рублей. При этом лидерами по целям в накоплениях стали Ярославль, Москва и Томск. Об этом свидетельствуют данные исследования партнеров «Сберинвестиций» — «СберНПФ» и «Сберстрахования жизни» (есть в распоряжении ТАСС).
При этом эксперты выяснили, что самые амбициозные цели по накоплениям для детей ставят жители Ярославля — 7,6 млн рублей, Москвы — 7,1 млн рублей, Томска — 6,9 млн рублей, Иркутска — 6,4 млн рублей и Саратова — 6,1 млн рублей Более скромные планы у жителей Севастополя — 1,8 млн рублей, Владивостока — 1,9 млн рублей, Тольятти — 2,2 млн рублей, Санкт-Петербурга — 2,4 млн рублей и Астрахани — 2,5 млн рублей.
При этом, по данным исследования, больше всего сторонников детских накоплений оказалось в Иркутске — 44% респондентов, Томске — 42%, Барнауле — 41% и Кемерово — 39%.
«Финансовая поддержка — лишь часть того, что родители считают важным дать детям. В первую очередь они говорят о здоровье — 87%, достойном воспитании — 80% и хорошем образовании — 63%. Далее следует собственное жилье для ребенка или помощь с покупкой недвижимости — 55%. Кроме того, 36% родителей хотели бы дать детям возможность найти хорошую работу, 14% — финансовую грамотность, а 7% — стартовый капитал», — говорится в материалах.
Также исследование показало, что чаще всего деньги на будущее детей откладывают россияне 31−40 лет — 39% респондентов, а также 18−30 лет — 35%. При этом эксперты выяснили, что среди тех, кто формирует накопления, больше женщин — 32% против 24% среди мужчин.
Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.