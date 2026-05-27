Сбер: треть россиян откладывает деньги на будущее детей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущее детей в основном на образование и покупку жилья. В среднем родители планируют накопить 4,3 млн рублей. При этом лидерами по целям в накоплениях стали Ярославль, Москва и Томск. Об этом свидетельствуют данные исследования партнеров «Сберинвестиций» — «СберНПФ» и «Сберстрахования жизни» (есть в распоряжении ТАСС).