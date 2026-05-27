«Золотое Яблоко» откроет магазины нового формата в 2026 году

Первый такой объект откроют в Ставрополе, сообщили в компании.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. «Золотое Яблоко» откроет магазины нового формата — мини. Первый такой объект будет открыт в 2026 году в Ставрополе, сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в будущем «Золотое Яблоко» планирует открывать как классические магазины большой площади, так и новые в мини-формате.

Магазины «Золотое Яблоко» мини постепенно заменят формат Applebox. Эти магазины отличаются от классических магазинов небольшой площадью (около 500 кв. метров) и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Сейчас в России работает 5 таких магазинов — в будущем все они будут переименованы в «Золотое Яблоко мини». Как и Applebox, магазины формата «Золотое Яблоко мини» полностью интегрированы в экосистему ретейлера.

«Золотое Яблоко» последовательно развивается как омниканальный ретейлер. Формат «мини» дает нам возможность присутствовать в городах и торговых центрах с самыми популярными продуктами, где спрос на качественный бьюти-ретейл уже есть, но не хватает площадей для магазинов классического формата «Золотого Яблока», — отметили в компании.

Сегодня сеть магазинов «Золотое Яблоко» насчитывает 52 магазина: 41 в России, остальные — в Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. В 2025 году открылось 6 новых магазинов и 10 пунктов выдачи заказов под собственным брендом; ПВЗ работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
