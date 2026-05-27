«Золотое Яблоко» откроет магазины нового формата в 2026 году

Магазины «Золотое Яблоко» мини постепенно заменят формат Applebox. Эти магазины отличаются от классических магазинов небольшой площадью (около 500 кв. метров) и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Сейчас в России работает 5 таких магазинов — в будущем все они будут переименованы в «Золотое Яблоко мини». Как и Applebox, магазины формата «Золотое Яблоко мини» полностью интегрированы в экосистему ретейлера.