Глава комиссии Госсовета по экономике Малков выделил основные направления работы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков в беседе с ТАСС выделил основные направления работы, в числе которых инвестиции и налоговое законодательство.
«Мы занимаемся вопросами экономики, инвестиций, налогового законодательства и многих других вещей, которые сейчас являются приоритетами для развития нашей экономики», — сказал собеседник агентства, добавив, что работа ведется в ежедневном режиме.
При этом, по словам Малкова, комиссия работает над различными направлениями: от вопросов эффективности, производительности труда до налоговой реформы, совершенствования законодательства.
Глава комиссии привел пример оформления лицензии на водозаборный узел, который используется для подачи воды населению. «Казалось бы, какой вопрос, а это вопрос эффективности производительности труда. Поэтому мы тоже взяли себе в работу и сейчас обсуждаем с федеральными коллегами», — добавил Малков.