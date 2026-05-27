В России впервые подготовили 500 ИИ-инструкторов

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Первые 500 человек прошли обучение на специальность ИИ-инструктора в России. Слушатели научились проводить аудит рабочих функций, формулировать качественные запросы нейросетям и применять искусственный интеллект для решений рутинных задач, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ).
«В ТГУ завершился крупный цикл повышения квалификации по программе “Внедрение и использование нейросетей в организации”. В рамках федерального проекта “Активные меры содействия занятости” национального проекта “Кадры” в России впервые прошли обучение на специальность ИИ-инструктора 500 слушателей из всех федеральных округов страны из разных профессиональных областей — от образования, инженерии, IT до банковской сферы и промышленности», — сообщили в вузе.
По словам руководителя Центра технологического и исследовательского сопровождения Института дистанционного образования ТГУ Артема Фещенко, ИИ-инструктора как профессии на рынке труда пока нет, но она скоро появится. Нейросети уже востребованы в юриспруденции и промышленности, а задача курса — подготовить специалистов, которые смогут проводить аудит процессов и выявлять в организациях задачи, решаемые с помощью ИИ.
Обучение прошли жители всех регионов страны, в частности из Московской, Владимирской, Иркутской, Мурманской областей, Краснодарского и Пермского краев, Республики Башкортостан, а также из Тульской, Курской, Самарской, Нижегородской, Ростовской и Томской области.
Среди работающих слушателей наибольший запрос был от специалистов из таких сфер как образование и воспитание, маркетинг, SMM, PR, реклама, бухгалтерское дело и финансы. По предварительной оценке экспертов, внедрение ИИ в работу в среднем сэкономило время на 88% во всех типах задач и профессий.
«В задачи ИИ-инструктора входит формирование гипотез, он на основе анализа выделяет задачи, которые можно делегировать искусственному интеллекту, для того, чтобы оптимизировать работу производства. Курс был сфокусирован на практическом применении нейросетей. Выпускники программы теперь готовы не только проводить аудит своих рабочих функций, но и внедрять готовые сценарии использования нейросетей для автоматизации рутины, профессионально составлять промпты для получения желаемых результатов от искусственного интеллекта, генерировать мультимедийный контент для рабочих задач», — отметил Фещенко.