Аналитики назвали специалистов, которые в среднем сильнее устают на работе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бухгалтеры (71%), банковские сотрудники (67%) и тестировщики программного обеспечения (65%) наиболее часто сталкиваются с усталостью на работе. Среди основных причин отмечается работа с большим массивом данных и документов, необходимость постоянно сохранять внимание к деталям, а также длительная работа за компьютером и невозможность полностью отвлечься от рабочих процессов даже после окончания рабочего дня. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «HR Lab. — лаборатория HR инноваций» и платформой «Академия здоровья» для аналитического центра страховой компании «Альфастрахование» (есть у ТАСС).
«71% бухгалтеров признались, что чувствуют усталость на работе практически каждый день. Среди банковских сотрудников такой ответ дали 67% респондентов, среди тестировщиков и QA-специалистов — 65%. Часто сталкиваются с усталостью также специалисты документооборота, логисты, юристы, сотрудники страховых и фармацевтических компаний, а также специалисты по закупкам», — говорится в материалах.
Эксперты выяснили, что каждый третий респондент устает не столько от объема задач, сколько от их повторяемости. Почти половина респондентов (49%) признались, что за последние несколько лет стали чаще ощущать «день сурка» в работе. При этом опрос показал, что женщины сообщали об усталости заметно чаще мужчин — 58% признались, что ощущают необходимость «срочно уйти в отпуск». Однако опрос показал, что 57% респондентов воспринимают отпуск прежде всего как возможность сделать паузу и временно выпасть из привычного рабочего ритма, а не как способ получить новые впечатления.
По данным опроса, о постоянной усталости на работе сообщили 63% респондентов в возрасте от 25−34 лет. Среди респондентов 35−44 лет данный показатель составил 54%, а среди сотрудников старше 45 лет — 39%.
В то же время эксперты выяснили, что реже всего об усталости на работе сообщали инженеры, сотрудники производственных предприятий и специалисты технических служб. Среди них о постоянной усталости рассказали менее 35% респондентов. Ниже среднего уровень усталости также оказался у сотрудников строительной отрасли и работников, занятых в сфере эксплуатации и обслуживания оборудования.
В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек из различных регионов России.