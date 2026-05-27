Аналитики назвали специалистов, которые в среднем сильнее устают на работе

Эксперты выяснили, что каждый третий респондент устает не столько от объема задач, сколько от их повторяемости. Почти половина респондентов (49%) признались, что за последние несколько лет стали чаще ощущать «день сурка» в работе. При этом опрос показал, что женщины сообщали об усталости заметно чаще мужчин — 58% признались, что ощущают необходимость «срочно уйти в отпуск». Однако опрос показал, что 57% респондентов воспринимают отпуск прежде всего как возможность сделать паузу и временно выпасть из привычного рабочего ритма, а не как способ получить новые впечатления.