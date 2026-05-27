В Ростове прошел форум «Донской бизнес. Характер вне времени»

Центральным событием стала панельная дискуссия, в которой приняли участие успешные предприниматели нашего города и представители Администрации Ростова-на-Дону. Опираясь на реальные примеры из собственной практики, участники в живом диалоге обсудили ключевые аспекты ведения бизнеса. В фокусе их внимания такие важные темы, как преодоление трудностей и минимизация рисков в периоды кризиса, поиск и формирование устойчивых конкурентных преимуществ, эффективные инструменты мотивации сотрудников, открытие и развитие новых направлений работы, а также особая роль социальных проектов как неотъемлемой части ответственного бизнеса. Обсуждали, как вели бизнес 150 лет назад, во времена Байкова Андрея Матвеевича, и как сейчас.