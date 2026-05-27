В Ростове прошел форум «Донской бизнес. Характер вне времени»

В День российского предпринимательства, ростовский бизнес по традиции отметил свой праздник на площадке центра развития предпринимательства «Новый Ростов», где прошёл форум «Донской бизнес. Характер вне времени».
Центральным событием стала панельная дискуссия, в которой приняли участие успешные предприниматели нашего города и представители Администрации Ростова-на-Дону. Опираясь на реальные примеры из собственной практики, участники в живом диалоге обсудили ключевые аспекты ведения бизнеса. В фокусе их внимания такие важные темы, как преодоление трудностей и минимизация рисков в периоды кризиса, поиск и формирование устойчивых конкурентных преимуществ, эффективные инструменты мотивации сотрудников, открытие и развитие новых направлений работы, а также особая роль социальных проектов как неотъемлемой части ответственного бизнеса. Обсуждали, как вели бизнес 150 лет назад, во времена Байкова Андрея Матвеевича, и как сейчас.
Также в рамках форума состоялась церемония награждения победителей тематического конкурса «Сердце города». Конкурс на лучшее оформление входных групп проводился в Ростове впервые. Было подано свыше 50 заявок. Победителей наградили специальными статуэтками, изготовленными «Мастерской художественного стекла Игнатовых». Данный конкурс стал одним из символичных мероприятий, проводимых в честь празднования Года Байкова.
Образовательная программа форума получилась насыщенной и разнообразной. Для предпринимателей провели мастер-классы по самым актуальным темам: продажи и работа с возражениями, внедрение нейросетей в бизнес, мотивация сотрудников и переговоры о цене. Выступили признанные эксперты из Москвы и Ростова-на-Дону.
Мария Братолюбова, кандидат исторических наук, доцент ЮФУ, раскрыла тему донского предпринимательского характера: о том, как традиции купеческого Ростова — слово, ответственность, уважение к делу — живы и сегодня, и именно они помогают ростовскому бизнесу оставаться сильным в любые времена.
Дмитрий Ткаченко, тренер по продажам и автор деловых бестселлеров, провёл мастер-класс по работе с возражениями, переговорам о цене.
Майя Галицкая, маркетолог и эксперт по нейросетям, рассказала, как искусственный интеллект уже сегодня может встраиваться в бизнес-процессы.
Валентина Головко, управляющий партнёр и CEO сети пекарен «Кекс», поделилась опытом — как даже в кризис оставаться сильным игроком на рынке и не сдавать позиции.
Денис и Елена Гриневы, крупнейшие франчайзи сети «Додо Пицца» на Юге России, рассказали о мотивации команды и о том, как вовлекать людей, чтобы сохранять сильный бизнес даже в сложные периоды.
Каждый мастер-класс сопровождался живыми вопросами из зала — участники не хотели отпускать спикеров после выступлений.
