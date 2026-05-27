В Прикамье в 2026 году обновят 49 учреждений культуры

В Кудымкарском округе провели текущий ремонт Москвинского сельского дома культуры, где также находится библиотека: обновили систему теплоснабжения, провели сантехнические и электромонтажные работы. Среди крупных проектов этого года — капремонт Юго-Камского дома культуры и реконструкция Чайковской детской школы искусств № 1, где обучаются 600 детей по музыкальным, хореографическим и художественным программам. Как отметили на заседании, власти продолжат развивать культурную инфраструктуру, чтобы создавать современные пространства для творчества и досуга жителей края.