Ловец рака без опыта работы требуется в Беларуси на зарплату 6000 рублей

В Сморгони ищут ловца рака с зарплатой до 6000 белорусских рублей. Такую вакансию опубликовал портал praca.by.
Ловец раков требуется на сморгонское предприятие «Водная долина». Работать рыбак (ловец раков) будет по гибкому графику, но с разъездным характером работы. Вакансия открыта и для студентов, так как это может быть подработка или разовая занятость.
Также наниматель не требует от ловца раков опыта работы или специального образования. Непосредственной трудовой обязанностью будет именно «осуществление лова рака».
Также работодатель готов обучить сотрудника приемам лова, предоставляет необходимые средства и гарантирует стабильную оплату. Зарплата, к слову, составляет до 6000 рублей до вычета налогов.
