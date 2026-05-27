Аркалык получит рекордное финансирование на тепло и электричество

В Аркалыке начинается одна из самых крупных инфраструктурных модернизаций за последние годы.

Источник: DKNews.kz

На реконструкцию тепло- и электросетей Аркалыка выделено 5,8 миллиарда тенге

Правительство Казахстана выделило 5,8 миллиарда тенге на реконструкцию тепло- и электросетей Аркалыка. Эти средства направлены на подготовку города к отопительному сезону и снижение износа коммунальной инфраструктуры в регионах. Постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Куда направят деньги

Средства будут распределены по двум ключевым направлениям:

  • 3 миллиарда тенге — на реконструкцию электрических сетей.

  • 2,8 миллиарда тенге — на завершение модернизации тепломагистрали протяженностью 8,3 километра.

Что изменится для жителей

Проект модернизации электросетей предусматривает:

  • Реконструкцию трех подстанций.

  • Строительство и обновление линий электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ.

  • Замену деревянных опор на железобетонные на участке протяженностью 37,8 километра.

Это обеспечит более надежное электроснабжение для 58 тысяч человек в Аркалыке, Джангельдинском и Амангельдинском районах.

Почему это важно именно сейчас

Аркалык давно нуждается в обновлении коммунальной инфраструктуры. Износ сетей копился десятилетиями, а аварийные риски увеличивались. На фоне масштабных аварий в теплосетях других городов, модернизация ЖКХ стала важной темой для казахстанцев.

Заключение

Модернизация инфраструктуры Аркалыка — это не просто ремонт, а вопрос безопасности и качества жизни. Это основа для дальнейшего социально-экономического развития города и прилегающих районов. Жители Аркалыка смогут меньше сталкиваться с авариями зимой, получать стабильное тепло и надежное электроснабжение.