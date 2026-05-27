Аркалык получит рекордное финансирование на тепло и электричество

На реконструкцию тепло- и электросетей Аркалыка выделено 5,8 миллиарда тенге
Правительство Казахстана выделило 5,8 миллиарда тенге на реконструкцию тепло- и электросетей Аркалыка. Эти средства направлены на подготовку города к отопительному сезону и снижение износа коммунальной инфраструктуры в регионах. Постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Куда направят деньги
Средства будут распределены по двум ключевым направлениям:
3 миллиарда тенге — на реконструкцию электрических сетей.
2,8 миллиарда тенге — на завершение модернизации тепломагистрали протяженностью 8,3 километра.
Что изменится для жителей
Проект модернизации электросетей предусматривает:
Реконструкцию трех подстанций.
Строительство и обновление линий электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ.
Замену деревянных опор на железобетонные на участке протяженностью 37,8 километра.
Это обеспечит более надежное электроснабжение для 58 тысяч человек в Аркалыке, Джангельдинском и Амангельдинском районах.
Почему это важно именно сейчас
Аркалык давно нуждается в обновлении коммунальной инфраструктуры. Износ сетей копился десятилетиями, а аварийные риски увеличивались. На фоне масштабных аварий в теплосетях других городов, модернизация ЖКХ стала важной темой для казахстанцев.
Заключение
Модернизация инфраструктуры Аркалыка — это не просто ремонт, а вопрос безопасности и качества жизни. Это основа для дальнейшего социально-экономического развития города и прилегающих районов. Жители Аркалыка смогут меньше сталкиваться с авариями зимой, получать стабильное тепло и надежное электроснабжение.