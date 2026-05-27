Экспорт дизеля и керосина хотят запретить для всех участников рынка в РФ

Власти обсуждают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.
По словам собеседника агентства, рассматривается вариант ограничений для всех участников рынка.
Ранее в России уже продлили ограничения на экспорт бензина до 31 июля 2026 года. Запрет распространили и на непосредственных производителей нефтепродуктов. При этом ограничения не затрагивают поставки по международным межправительственным соглашениям.
Кроме того, в стране продолжает действовать временный запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.
На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться. Как пишет The Guardian, с начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое.
Издание отмечает, что эксперты начали обсуждать риск глобальных перебоев с поставками топлива, если Ормузский пролив останется заблокированным. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти.
The Guardian напоминает, что мировая авиация уже сталкивалась с масштабными кризисами, включая пандемию COVID-19 и закрытие воздушного пространства Европы после извержения вулкана в Исландии в 2010 году. Однако глобального дефицита авиационного топлива, который мог бы остановить авиаперевозки по всему миру, отрасль ранее не переживала.
На этом фоне аналитики допускают, что при дальнейшем ухудшении ситуации авиаперелеты могут резко подорожать и стать менее доступными для массового пассажира.
