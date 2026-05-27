Волгоградская область подтвердила статус морковно-луковой столицы РФ

Волгоградская область по итогам 2025 года заняла третье место в стране по производству овощей открытого и закрытого грунта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в прошлом году в регионе собрали 1,1 миллиона тонн овощей. Это — третий показатель по стране после Астраханской области и Дагестана.