Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область подтвердила статус морковно-луковой столицы РФ

Волгоградская область по итогам 2025 года заняла третье место в.

Волгоградская область по итогам 2025 года заняла третье место в стране по производству овощей открытого и закрытого грунта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в прошлом году в регионе собрали 1,1 миллиона тонн овощей. Это — третий показатель по стране после Астраханской области и Дагестана.

Лидером по производству овощей стал Городищенский район с долей 47,9% от общего валового сбора. Кроме того, в пятерку самых «овощных» районов вошли Среднеахтубинский, Быковский, Светлоярский и Ленинский.

Наибольший удельный вес по видам овощных культур приходится на морковь столовую — 33,1% от всего объема, доля производства лука репчатого — 32,6%, томатов — 8,2%, огурцов — 7,9%. Валовой сбор моркови составляет 379 тыс. тонн, лука — 373 тыс. тонн, томатов — 94 тыс. тонн, огурцов — 91 тыс. тонн.

При этом волгоградские сельхозпроизводители возглавляют рейтинг по выращиванию моркови столовой и находятся на втором месте по производству лука репчатого в Российской Федерации.

В прошлом году больше всего овощей выращивали в крестьянско-фермерских хозяйствах — 61,2%. Далее следуют сельскохозяйственные организации (29,2%) и хозяйства населения (9,6%).

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше